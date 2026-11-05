Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız (35), yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Yıldız için Sarıkamış Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı. Vali Polat, ailesine başsağlığı dileklerini ileterek yakınlarının acısını paylaştı.
Mücahit Yıldız'ın cenazesi, namazın ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.