Türk müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, sağlık durumuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, kemoterapi sürecinin sona erdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, zorlu geçen tedavi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktı. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kemoterapi seanslarının tamamlandığını açıkladı.

''BUGÜN BALON UÇURMA GÜNÜM''

Bu özel anı farklı bir şekilde kutlayan Pekkan, gökyüzüne bıraktığı rengârenk balonlarla duygusal anlar yaşadı. “Bugün balon uçurma günüm” diyen sanatçı, yaşadığı süreci umut dolu sözlerle anlattı.

''YOLUMA DEVAM EDİYORUM''

Daha önce katıldığı bir programda hastalık sürecine dair konuşan Pekkan, yaşadıklarını kabullenerek ilerlediğini ifade etmişti. “İyi ya da kötü, her durumu kabul edip yoluma devam ediyorum” sözleriyle dikkat çeken sanatçı, güçlü duruşuyla da takdir topladı.

Pekkan son paylaşımında ise, “Bu balonlar yükselirken, yaşadığım tüm zorlukların da geride kaldığına inanıyorum. Aslında her şey bitti bile” ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu paylaşımı, sevenleri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.