DEM Parti, İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk’ün sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayımladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Ahmet Türk’ün bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Parti tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk kemoterapi sürecini başarıyla tamamladı ve tedavisinin radyoterapi aşamasına geçti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir süredir tedavi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanımız Ahmet Türk kemoterapi sürecini başarıyla atlattı, radyo terapiye başladı. Yürütülen barış çalışmalarına en kısa sürede döneceğine yürekten inanıyor, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçilen Ahmet Türk, görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Yeni çözüm süreci kapsamında 27 Şubat'ta İmralı Adası'nda PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan üçüncü görüşmeye katılan Türk, son olarak dün gerçekleştirilen görüşmede DEM Parti heyetinde yer almamıştı.

Konuya ilişkin DEM Parti’den yapılan açıklamada, Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle rutin tedavi sürecinin devam ettiği, sağlık durumunda yeni bir olumsuzluk bulunmadığı ifade edildi.

Edinilen bilgilere göre, 82 yaşındaki Ahmet Türk’e yaklaşık üç ay önce akciğer kanseri teşhisi konuldu.