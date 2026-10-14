Vatikan tarafından yayımlanan tıbbi bültende, Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri teşhisi konulduğu ve sağ akciğerinin alt lobunun cerrahi müdahaleyle başarıyla alındığı bildirildi.

71 yaşındaki Papa'nın, Salı günü Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 90 dakika süren bir operasyon geçirdiği ve ardından kendisine akciğer adenokarsinomu tanısı koyulduğu açıklandı.

Vatikan açıklamasında, "Operasyon başarılı geçti ve hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Ameliyatın ardından Papa normal şekilde uyandı ve kısa bir gözlem süresinin ardından odasına döndü" ifadelerine yer verildi.

Rutin kontroller sırasında tespit edilen kitlenin ardından ameliyat edilen Papa'nın yaklaşık bir hafta hastanede kalması bekleniyor.

SAĞ AKCİĞERİNİN YARISI ALINDI

Vatikan, müdahalenin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla Papa'nın sağ akciğerinin tüm alt lobunun çıkarıldığını belirtti.

AFP haber ajansına konuşan bir Vatikan kaynağı, kanserin yayılıp yayılmadığını belirlemek üzere ileri tetkiklerin sürdüğünü aktardı.

Ameliyat haberini kamuoyuna ilk olarak Pazar günü Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel Angelus duasının ardından bizzat duyuran Papa 14. Leo, akciğerindeki lezyonun sınırlı bir alanda bulunduğunu ve çok erken bir aşamada tespit edildiğini, ancak doktorların operasyon önerdiğini dile getirmişti.

Gemelli Hastanesi göğüs cerrahisi ekibi tarafından ameliyat edilen Papa'nın iyileşme sürecini desteklemek amacıyla 20 Ekim'e kadar olan resmi programı iptal edildi.

Vatikan ayrıca, ameliyat öncesi testlerde şüphelenilen ve sonrasında doğrulanan tanıya rağmen genel sağlık durumu iyi olarak bilinen Papa'nın herhangi bir enfeksiyon veya hastalık belirtisi taşımadığını vurguladı.

KARDİNALLERDEN DESTEK MESAJI

Tokyo Kardinali Kikuchi Tarcisio Isao, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Pazartesi günü Papa ile bir araya geldiğini ve ruhani liderin fiziksel olarak hiçbir rahatsızlık hissetmediğini aktardı.

Kardinal, Papa'nın Kasım ayı başında planlanan ve geçmişte uzun yıllar misyoner ve piskopos olarak görev yaptığı Peru'yu da kapsayan Latin Amerika seyahatine sadık kalmak istediğini, bu nedenle bir an önce ameliyat olma kararı aldığını kaydetti.

Resmi açıklamalardaki güvencelere rağmen gelişme dünya genelindeki Katolikler arasında endişe yarattı.

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Endişeli miyim? Evet, çünkü kesinlikle böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

Durumu beklenmedik bir şok olarak nitelendiren Parolin, kardinallerin Papa'nın sükunetinden etkilendiğini ve iyileşeceğine inandıklarını ifade etti.