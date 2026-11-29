Listede sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerin yanı sıra 4 Avrupa ülkesinin yer alması dikkat çekerken, uzmanlar sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve yaşam tarzı değişiklikleriyle bu vakaların en az yüzde 40 oranında önlenebileceğine işaret etti.

ÇİN AÇIK ARA FARKLA ÖNDE

Paylaşılan küresel sıralamanın zirvesinde açık ara farkla Çin yer aldı. 2022 yılı verilerine göre 4 milyon 824 bin 703 yeni vakanın kaydedildiği Çin'de en yaygın türler akciğer ve meme kanseri olarak öne çıktı.

İkinci sırada 2 milyon 380 bin 189 vakayla Amerika Birleşik Devletleri bulunurken, ülkede en sık meme, prostat ve akciğer kanserlerine rastlandı.

Üçüncü basamakta 1 milyon 5 bin 157 yeni teşhisle Hindistan yer aldı; ülkede akciğer, meme, ağız boşluğu, kalın bağırsak (kolorektal) ve rahim ağzı kanserlerinin yaygın olduğu bildirildi.

Dördüncü sıradaki Japonya'da da 1 milyon 5 bin 157 yeni vaka kaydedilirken, bu ülkede en çok kalın bağırsak, akciğer, prostat ve meme kanseri görüldü.

Listenin orta sıralarında ise Rusya ve Brezilya dikkat çekti. 635 bin 560 yeni vakayla beşinci olan Rusya'da meme, cilt, prostat ve akciğer kanserleri ilk sıralarda yer alırken; 627 bin 193 vakanın tespit edildiği altıncı sıradaki Brezilya'da ise cilt, prostat, meme ve akciğer kanserlerinin başı çektiği belirlendi.

DÖRT AVRUPA ÜLKESİ DE LİSTEYE DAHİL OLDU

Sıralamanın son dört basamağını ise Avrupa kıtasının önde gelen ülkeleri oluşturdu. Yedinci sıradaki Almanya 605 bin 805 yeni vakayla Avrupa'da en yüksek rakama ulaşırken, ülkede en sık meme, prostat, kolon ve akciğer kanserleri teşhis edildi.

Sekizinci sıradaki Fransa'da 483 bin 568, dokuzuncu sıradaki İngiltere'de ise 454 bin 954 yeni vaka kayıtlara geçti ve her iki ülkede de en yaygın türlerin meme, prostat, akciğer ve kolon kanseri olduğu görüldü.

Listenin onuncu basamağında yer alan İtalya'da ise 436 bin 242 yeni vaka tespit edilirken, ülkede prostat, kalın bağırsak, meme ve akciğer kanserlerinin öne çıktığı kaydedildi. Öte yandan raporda Orta Doğu ve Arap ülkelerinin ilk 10'da yer almadığı, bölgenin en kalabalık ülkesi Mısır'ın birçok gelişmiş ülkenin gerisinde kalarak küresel listede 25'inci sırada bulunduğu belirtildi.