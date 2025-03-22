Kan grupları üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, bazı kan gruplarının kansere yakalanma olasılığının yüksek olduğu ortaya çıktı. Kansere yakalanma riskinin az olduğu kan grubu da ortaya çıktı.

Yaklaşık 50.000 İranlı üzerine yapılan araştırmada, kanser riskinin yüksek olduğu kan grupları açıklandı. Ölümcül kanser türlerinin çok daha yüksek olduğu bu kan grupları pankreas, mide gibi kanserlerin olasılığını artırıyor.

2 FARKLI ARAŞTIRMA YAPILDI

Kan grupları üzerinde yapılan araştırmada, kan grubu A, B veya AB olan kişilerin bazı ölümcül kanser türlerine yakalanma riskinin çok daha yüksek olabileceği ortaya çıktı. 0 negatif ve 0 pozitif olmak kan grupları ise pankreas kanserinden koruyabiliyor.

Son araştırmada, A, B ve AB kan grubuna sahip olanlar mide kanserine yakalanma riskinin , 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla yüzde 55 daha fazla olduğu belirtildi. A kan grubuna sahip olanların bağırsak kanserine yakalanma ihtimalinin altıda bir oranında daha fazla olduğu da kaydedildi.

KAN GRUBUNUN KANSER ÜZERİNDE ETKİSİ

18 bin kişi üzerinde yapılan başka bir araştırmada ise AB kan grubuna sahip kişilerin karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 45 daha fazla olduğu belirtildi. Aynı araştırma, 0 ve AB kan grubuna sahip kişilerin pankreas kanserine yakalanma riskinin yaklaşık altıda bir oranında daha düşük olduğunu keşfetti.

Uzmanlar ise özellikle sindirim sisteminde meydana gelen kanserlerin belirli kan gruplarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Bir teoriye göre ise farklı kan grupların bakterilere karşı tepkiler üretiyor ve bu hücrelerde kanser geliştirme olasılığını arıtıyor.