Geçen hafta perşembe günü, şehir dışındaki bir arkadaşının Günay’dan haber alamaması üzerine temizlik görevlisi eve gönderildi. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.
Çilingirle eve giren ekipler, 2’nci kattaki dairede Günay’ı yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, emekli doktorun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ve savcılık incelemesinin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı. Otopsi sonucu şüpheli bulunan ölümde, Günay’ın bedeninde kesici veya delici alet izine rastlanmadı.
Alınan örnekler, kesin ölüm nedenini belirlemek için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
'KANSERİ BİTİRECEĞİM' SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ
Dr. Mustafa Savan Günay, mayıs ayında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 25 yıldır kanserin nedenlerini araştırdığını ve “Magna Lunaca” adlı bir takviye gıda geliştirdiğini belirtmiş, “Ömrüm yeterse tüm kanser türlerini tek kalemde bitireceğim” demişti.
Ölümünün ardından bu sözler sosyal medyada yeniden yankı buldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Günay’ın ölümünün detaylıca araştırılmasını talep etti.
Polis, emekli doktorun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.