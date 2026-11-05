ABD'li country müzik grubu Taylor Red'in üyelerinden Nicole Taylor'dan acı haber geldi. 2022 yılında agresif seyreden meme kanserine yakalanan 35 yaşındaki şarkıcı, 28 Eylül 2026'da hayatını kaybetti. Taylor'ın ölümünü, birlikte müzik yaptığı üçüz kardeşleri Nika ve Natalie Taylor, grubun resmi internet sitesinde yayımladıkları açıklamayla duyurdu. Kardeşleri, onu 'korkusuz liderleri' olarak tanımladı. Ailesi, genç şarkıcı için özel bir cenaze töreni düzenledi.

2022'DE MEME KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU

ABC News'in haberine göre; Nicole Taylor'a 2022 yılında agresif seyreden bir meme kanseri türü teşhisi konuldu. Kız kardeşleri, Instagram üzerinden paylaştıkları videoda Nicole'ün hastalıkla mücadelesini anlattı.

Nika ve Natalie Taylor, ablalarının kanserle korkusuzca mücadele ettiğini belirtti. Nicole'ün bu süreçte yakınlarına, yaşananlar nedeniyle sürekli korku içinde yaşamayacaklarını söylediği aktarıldı.

Nika Taylor, kız kardeşinin kemoterapi gördüğü dönemde bile CrossFit yaptığını anlattı.

KANSERİN GERİLEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYORDU

Kız kardeşlerinin açıklamasına göre Nicole, başlangıçta kemoterapiye olumlu yanıt verdi. Bir süre sonra vücudunda hastalığa ilişkin herhangi bir bulgu kalmadığı bildirildi. Ancak ilerleyen süreçte kanserin 4. evreye ulaştığı açıklandı.

Doktorlar, bu teşhisin ardından Nicole'e yaklaşık üç aylık yaşam süresi biçti. Genç şarkıcı ise bu öngörünün ardından yaklaşık bir yıl daha yaşamayı başardı.

Natalie Taylor, kardeşinin korkuya teslim olmadığını, umutlu kalmaya çalıştığını, seyahat ettiğini, çalıştığını ve hayatın tadını çıkarmayı sürdürdüğünü söyledi.

Nika Taylor da yaklaşık dokuz ay sonra kardeşine daha ciddi bir teşhis konulduğunu belirtti. Doktorların, tedavilerin işe yaraması durumunda sonrasının ne getireceğini bilmediklerini ve yaşam beklentisinin yaklaşık üç ay olduğunu söylediklerini aktardı.

Natalie Taylor'ın anlatımına göre Nicole, bu haberi aldığında ölüm gerçeğini kabullendiğini ifade eden bir yanıt verdi.

ÜÇÜZ KARDEŞLER BİRLİKTE MÜZİK GRUBU KURDU

18 Mart 1991 doğumlu Nicole Taylor, üçüz kardeşleri Nika ve Natalie ile birlikte müzik kariyerine başladı. Kız kardeşler, 2010 yılında Red Roots isimli müzik grubunu kurdu.

İlk albümlerini 2011 yılında kendi adlarını taşıyan bir çalışmayla yayımlayan grup, 2012'de The Middle of Nowhere, 2014'te ise Triplicity albümlerini çıkardı.

Üçlü, 2015 yılında Inpop Records ile anlaşma imzaladı ve grubun adını Taylor Red olarak değiştirdi. Kardeşler, 2021 yılında Country Money adlı şarkılarını yayımladı.

Nika ve Natalie Taylor, Nicole'ün hayatı boyunca güçlü bir inanca sahip olduğunu vurguladı. Nika Taylor, kardeşinin ölümünün kendileri için büyük bir şok olduğunu belirterek artık acı çekmediğini bilmenin tesellisiyle ayakta durmaya çalıştıklarını söyledi.