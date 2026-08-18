Bir dönem hayatının en zorlu sınavlarından birini veren Ece Vahapoğlu, şimdi Bodrum’da oğlu Efe ile geçirdiği keyifli anlarla gündemde. Rektum kanseri nedeniyle 8 ay kemoterapi tedavisi gören ve yaklaşık 2,5 ay önce bağırsak ameliyatı geçiren Vahapoğlu, tedavi sürecinin ardından yeniden spora başladı. Cennet Koyu’ndaki bir plajda oğlu Efe ile denizde şakalaşırken görüntülenen ünlü sunucunun fit hali dikkat çekti.

8 AY KEMOTERAPİ GÖRDÜ, 2,5 AY ÖNCE AMELİYAT OLDU

Ece Vahapoğlu, kanser tedavisi sürecinde yaşadıklarını zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Zorlu tedavinin ardından yeniden hayatına ve spora dönmeye başlayan Vahapoğlu, Bodrum tatilinde verdiği pozlarla geçirdiği değişimi de gözler önüne serdi.

Ünlü sunucu, paylaşımında kendisini yeniden güçlü hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“2,5 ay önce bağırsak ameliyatı olmuş, 8 ay kemoterapili kanser tedavisi görmüş, yılmamış, düşmemiş, yeniden spora başlamış, güçlenmiş bir Ece kraliçe bırakıyorum buraya.”

“FİT HİSSEDİYORUM; RUHUMDA, BEDENİMDE VE ZİHNİMDE”

Tedavi sürecinin ardından yalnızca fiziksel olarak değil, ruhsal ve zihinsel açıdan da kendisini daha güçlü hissettiğini ifade eden Vahapoğlu, paylaşımında dikkat çeken bir başka mesaj daha verdi.

“Fit hissediyorum; ruhumda, bedenimde ve zihnimde!” diyen ünlü isim, yaşadığı zorluğun ardından geldiği noktayı takipçileriyle paylaştı.

Vahapoğlu’nun bu sözleri, kanser tedavisi gören ya da farklı zorlu hastalıklarla mücadele edenlere yönelik verdiği mesajın da merkezinde yer aldı.

BODRUM’DA OĞLU EFE İLE NEŞELİ ANLAR

Tedavi sürecinin ardından yazı Bodrum’da karşılayan Ece Vahapoğlu, Cihan Alpay ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Efe ile birlikte Cennet Koyu’ndaki bir plajda görüntülendi.

Denize giren anne-oğulun neşeli halleri objektiflere yansırken Vahapoğlu’nun yeniden spora başlamasının ardından formda görüntüsü de dikkat çekti.

“ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORSAN BİL Kİ GEÇECEK”

Kanserle mücadelesini geride bırakırken benzer süreçlerden geçenleri de unutmayan Vahapoğlu, paylaşımının sonunda takipçilerine doğrudan seslendi.

Ünlü sunucu, “Zor süreçten geçiyorsan bil ki geçecek; sabırla ve inançla geçecek” sözleriyle yaşadığı deneyim üzerinden umut mesajı verdi.

Aylar süren tedavinin, ameliyatın ve zorlu bir sürecin ardından yeniden spora başlayan Vahapoğlu’nun Bodrum’daki görüntüleri, onun hayatındaki yeni dönemin de dikkat çeken yansımalarından biri oldu.