İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bugün, İstanbullulara ilaç gibi gelen bir kutlama yapıldı. Kanseri yenen 4 yaşındaki küçük Ali Asaf'ın babası Samet Demir'in balonlu kutlaması, binlerce kişinin balonlarıyla katılması sonucu umut dolu bir şölene dönüştü.

Samet Demir, sosyal medya üzerinden kanseri yenen oğlunun fotoğraflarını paylaştı ve "Bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak için istiyor. Gelir misiniz?" diye yazdı.

Baba Demir'in bu isteği, binlerce İstanbullunun yüreğine dokundu. Kilometrelerce uzak semtlerden Sancaktepe'ye araba dolusu balonlarla gelen vatandaşlar, Ali Asaf'ın kansere karşı olan zaferini kutlamak için Sancaktepe Meydan'ında toplandı.

İçi balonlarla dolu olan arabalar ve motorsikletler, konvoylar oluşturdu. İstanbul trafiği, Ali Asaf için aktı.

BELEDİYE BAŞKANI, ALİ ASAF İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Baba Demir'in çağrısı, Belediye Başkanı'nın da gözünde kaçmadı. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Oğlunuzun kanseri yenmesini kutluyorum kardeşim, 25 Mayıs’ta Sancaktepe Meydan Parkı’nda sizi ve tüm vatandaşlarımızı balonları uçurmaya davet ediyorum" diyerek Sancaktepe meydanını Ali Asaf için bir şenlik alanına çevirdi.

Ali Asaf ve babası Demir, Sancaktepe Belediyesi'nin hazırladığı podyuma çıkarak onları bu mutlu günlerinde yanlız bırakmayan insanları karşıladı.

Baba Demir, halkın karşısına çıkınca göz yaşlarını tutamadı. Ali Asaf'ın yüzünden ise gülümseme eksilmedi.

Arabalar dolusu balonlar Sancaktepe meydanında toplanan binlerce kişi, böylece Ali Asaf'la birlikte balonlarını saldı. Vatandaşın umutları, balonlarla İstanbul göklerine yükseldi.