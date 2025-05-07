Üç yıl önce meme kanserine yakalanan Şimal, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat oldu. Kanseri yenen şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi, tertemiz" açıklamasını yaptı.

Geçen yıl ocak ayında da rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi. Şimal yaptığı açıklamada "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" dedi.

Hastaneye yatan ve geçirdiği 8 saatlik operasyondan sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal'den geçen yıl eylül ayında ise kötü haber geldi.

"YIKILMIŞ DURUMDAYIZ"

Instagram hesabından sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Şimal "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak. Onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" ifadelerini kullandı.

Tedavi gören ve geçen aralık ayında hastalığı yendiğini duyuran Şimal'den yine üzen haber geldi. Şimal'in hastaneye kaldırıldığı, yoğun bakımda tedavi gördüğü ve dün normal odaya alındığı öğrenildi.

Şimal'in eşi Necati Arıcı, '2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi, sebebi şu an araştırılıyor" dedi.