2022 yılında meme kanserini yenen, geçen ocak ayında ise beynindeki tümör nedeniyle ameliyat masasına yatan Şimal son olarak "Maalesef bu hastalık yine yakaladı beni" diyerek hastalığının metastaz yaptığını açıklamıştı. Tedavi gören şarkıcı, son durumunu açıkladı.

İki yıl önce meme kanserine yakalanan Şimal, kemoterapi ve radyoterapi gördükten sonra ameliyat oldu.

Kanseri yenen 37 yaşındaki şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi, tertemiz" açıklamasını yaptı.

Geçen ocak ayında da rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi. Şimal yaptığı açıklamada "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" dedi.

Hastaneye yatan ve geçirdiği 8 saatlik operasyondan kısa bir sonra iyileştiğinin müjdesini veren Şimal'den geçen yıl eylül ayında yine kötü haber geldi.

Instagram hesabından sağlık durumunu takipçileriyle paylaşan Şimal "Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız. Tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni. Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak. Onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" ifadelerini kullandı.

Tedavi gören ve sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirmeye devam eden Şimal, geçen aralık ayında ise hastalığı yendiğini duyurdu.

Şimal "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

"MAŞALLAH DEMEYİ UNUTMAYIN"

Şimdi sahnelere dönmek için gün sayan Şimal, Instagram hesabından son halini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı, ''Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?'' notunu düşerek nazar boncuğu emojisi ekledi.