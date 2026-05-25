Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi Yeşilçam’ın dev isimleriyle kamera karşısına geçen Saadet Gürses, yayınladığı son video ile gündem oldu. Usta oyuncunun gözyaşları içinde yaptığı yardım çağrısı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

TEDAVİSİ 7 YIL SÜRMÜŞTÜ

Saadet Gürses, 1997 yılında yakalandığı cilt kanseri nedeniyle uzun yıllar zorlu bir tedavi süreci geçirmişti. Yaklaşık 7 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yenmeyi başaran oyuncu, daha önce yaptığı açıklamalarda sektörde iş bulmakta zorlandığını anlatmıştı.

BORÇ BATAĞINA DÜŞTÜ

35 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 filmde rol alan Gürses, hastalığın ardından sinema sektöründen uzak kaldığını belirterek ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade etmişti. Usta oyuncu daha önce, “Sinema iş vermeyince ben ve benim gibi birçok Yeşilçam oyuncusu borç batağına düştü. Çalışamadığımız için para kazanamıyoruz” sözleriyle dikkat çekmişti.





''ÇÜNKÜ ARTIK ÇOK YORULDUM''

Saadet Gürses’in bugün yaptığı paylaşım ise hayranlarını duygulandırdı. Saçsız haliyle kamera karşısına geçen oyuncu, artık çok yorulduğunu söyledi.

Videoda duygusal ifadeler kullanan Gürses, “Bu sizlerle iletişim kuracağım son videom olacak. Çünkü artık çok yoruldum. Bugüne kadar beni farklı hikayelerle, farklı yüzlerle tanıdınız. Bazen güldürdüm, bazen ağlattım. Ama hayat; kameralar kapandığında başlayan o gerçek şeymiş. İşte o hikaye başladığında yanınızda kimse kalmıyor” dedi.





KENDİ İMKANLARIYLA KİTAP BASTIRDI, DESTEK İSTEDİ

Usta oyuncu ayrıca kendi imkanlarıyla bastırdığı kitabı için de destek istedi. Gürses, “Ben bu kitabı kendi imkanlarımla 500 adet yaptırdım. Bana destek olup bu kitabı satın alırsanız destek olursunuz” ifadelerini kullandı.

Saadet Gürses’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda kullanıcı usta oyuncuya destek mesajları gönderirken, Yeşilçam sanatçılarının yaşadığı ekonomik zorluklar yeniden gündeme geldi.