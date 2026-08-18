Skandalın merkezinde Taichung kentinde faaliyet gösteren Central Union Oil bulunuyor. Şirketin ürettiği soya bazlı yemeklik yağın 7 partisinde kanserojen benzo[a]piren (BaP) seviyesinin yasal sınırı aştığı belirlendi. Sorunlu yağların 1.000'den fazla okulda yemeklerin hazırlanmasında kullanıldığı açıklanırken, bu yemekleri tüketmiş olabilecek öğrenci, öğretmen ve diğer kişilerin kesin sayısı henüz açıklanmadı.

KİRLİLİĞİ BİLDİKLERİ HALDE SATIŞA DEVAM ETTİLER İDDİASI

Savcılığa göre Central Union yöneticileri mayıs ayında anormal BaP test sonuçlarından haberdar oldu ancak ürünleri zamanında geri çağırmadı ve yetkililere bildirmedi. Şirketin durumu Tayvan Gıda ve İlaç Dairesine ancak 30 Haziran'da bildirdiği belirtildi.

İddianamede Taisun Enterprise, Fwusow Industry ve Formosa Oilseed Processing yöneticilerinin de kendilerine ulaşan yağlarda kirlilik bulunduğunu bildikleri halde satışları durdurmadıkları öne sürüldü. Sorunlu yağların paketlendiği veya başka yağlarla karıştırılarak restoranlara, gıda işletmelerine ve tüketicilere satılmaya devam edildiği iddia edildi.

15 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Taichung Bölge Savcılığı, dört şirketle bağlantılı 15 kişi hakkında gıda güvenliği yasasını ihlal, dolandırıcılık ve belgede sahtecilik dahil çeşitli suçlamalarla dava açtı. Savcılık, şirketlerin bu satışlardan toplam 887,31 milyon Yeni Tayvan doları yasa dışı kazanç elde ettiğini öne sürdü.

Soruşturma kapsamında şirketlerin üretim belgeleri, bilgisayarları ve test kayıtlarına el konulurken olayla ilgili yargı süreci devam ediyor.