Başakşehir karşısında ortaya koyduğu performans, N’Golo Kante’nin neden halen dünya futbolunun en güvenilir orta sahalarından biri olduğunu gözler önüne serdi. 3. bölgede %100 pas isabeti yakalayan 35 yaşındaki yıldız, genel 50 pasın 48’inde isabet sağlayarak yüzde 96’lık etkileyici bir oran tutturdu. Eğer bu form grafiğini sürdürürse Fransız yıldız için Dünya Kupası sonrası birçok kulübün Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.