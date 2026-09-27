Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı düzenlendi. Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda, başkan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın Kante’nin maliyeti hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım, Kante’ye ödenecek yıllık ücret dağılımını tek tek açıkladı. Yapılan sözleşmeye göre Fransız yıldızın sezona göre alacağı garanti maaş detayları şu şekilde:

2025/2026 Sezonu: 16.9 Milyon Euro

2026/2027 Sezonu: 19 Milyon Euro

2027/2028 Sezonu: 11 Milyon Euro

Dünyaca ünlü yıldızın 3 yıllık süreçte sarı-lacivertli kulüpten kazanacağı toplam net maaş yükümlülüğü ise 46.9 Milyon Euro olarak netleşti.

MENAJERE 5 MİLYON EURO

Ayrıca N'Golo Kante'nin menajerine Çağlar Söyüncü’nün sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle ödenecek 3 milyon Euro tazminat da dahil 5 milyon Euro ödenecek. N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye toplam maliyeti, Al-Ittihad'a ödenen 5 milyon Euro'luk bonservis dahil 56.9 milyon Euro'yu bulacak.

‘BU PARAYI ÖDEMEYECEĞİM’

Yıldırım’In Kante’nin menajerinin alacağı olduğunu söyleyerek şunları söyledi: "Kante'nin menajeri devamlı bizimkileri 'Benim ekstra 3 milyon alacağım var, bunu ödeyin' diye arıyor. Biz de diyoruz ki böyle bir anlaşma yok. Adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre içinizden iki arkadaş Kante ile ilgili sözleşme yapıyor. O sözleşmede Çağlar Söyüncü'yü koyarak eğer oyuncunun sözleşmesini feshedersek menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve Temmuz başında sözleşmeyi feshediyorsunuz. Bunu gidip halledeceksiniz, bu parayı ödemeyeceğim."