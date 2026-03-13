Fenerbahçe'nin devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna dahil ettiği N'Golo Kante'nin İstanbul'da tercih ettiği ev yönetimi şaşırtıt.

Fransız yıldız, şehirdeki yaşam düzenini kurmaya başlarken yeni evine yerleşti.

ÖZEL HİZMETİ GERİ ÇEVİRDİ

Vole'den Onur Tuğrul'un haberine göre tecrübeli futbolcu, altında alışveriş merkezi bulunan 3+1 bir daireyi tercih etti. Fransız oyuncu, günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği bir muhiti tercih ederek kısa süre önce yeni evine yerleşti..

Fenerbahçe yönetimi, Kante'ye yardımcı olması için asistan desteği ve çeşitli özel hizmetler önerdi. Ancak Kante'nin bu teklifi nazik bir şekilde geri çevirdiği aktarıldı.

Mütevazı kişiliğiyle tanınan Fransız futbolcunun teklife teşekkür ederek, "Birine iş çıkarmayı sevmem, kendi işimi kendim halledebilirim" sözleri ile yönetimden gelen teklifi geri çevirdiği ifade edildi.