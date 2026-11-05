Teksas’taki senatörlük seçimini Demokrat James Talarico kazandı. Cumhuriyetçi aday Ken Paxton ise Enes Kanter’in üç günlük saha desteğine rağmen seçimi kaybetti.

Talarico’nun zaferiyle Demokratlar, eyalette 1994’ten bu yana ilk kez senatörlük seçimini kazanmış oldu.

Haberde İsrail destekçisi olarak tanımlanan Paxton için Kanter’in üç gün boyunca kapı kapı dolaşarak destek topladığı aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN ARA SEÇİM SONRASI AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, seçim mağlubiyetinin olası siyasi sonuçlarına değinildi.

Açıklamada, "Radikal sol, yalan haber medyası ve profesyonel panik çevreleri Başkan Trump’ın siyasi sonunu her ilan ettiklerinde yanıldılar. Yine yanılacaklar. Demokratlar, Trump’ın başkanlığının son 2 yılında onun şimdiye dek hayata geçirdiği her icraatı tersine çevirmeye çalışacak ancak başarısız olacaklar" ifadelerine yer verildi."

AZİL DAHİL TÜM GİRİŞİMLER HÜSRANLA SONUÇLANACAK"

Trump'ın ara seçim sürecinde övgüyle söz ettiği göçmenlik, güvenlik, vergi ve enerji gibi alanlardaki politikalarına da açıklamada detaylı şekilde yer verildi.

Trump yönetiminin icraatlarına dikkat çekilen açıklamada, "Başkan Trump’ın başarılarla dolu karnesi, onların silemeyeceği bir fark ortaya koyuyor: Sınır güvenliği, 'Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık' (DEI) uygulamalarının sonlandırılması, enerji bağımsızlığı, çocuklarımızın korunması ve çok daha fazlası" ifadeleri kullanıldı.

Trump'ın siyasi rakiplerinin girişimlerine rağmen mücadelesini sürdüreceği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:"

Onu azletme, politikalarını geri alma veya yönetiminin kazanımlarını tersine çevirme girişimleri, radikal solun önceki girişimleriyle aynı kaderi paylaşacak: Hüsran. Başkan Trump mücadeleyi asla bırakmayacak" Trump’tan ara seçim yenilgi açıklaması: İran savaşı büyük ölçüde etkili oldu