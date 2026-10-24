İstanbul’un eski Rumeli yolu üzerindeki yaklaşık 500 yıllık Viyana Yolu Köprüsü, Kanuni Sultan Süleyman döneminden izler taşıyor. Yıllarca gözden uzak kalan tarihî yapı, 2021’de yapılan incelemelerle gündeme geldi. Şimdi ise köprünün restorasyonu için Ankara’da yeni bir girişimde bulunuldu.

İstanbul’un hızla büyüyen ilçelerinden Esenyurt, yaklaşık 500 yıllık bir tarihî yapıya ev sahipliği yapıyor. Viyana Yolu Köprüsü olarak bilinen bu yapı, Osmanlı döneminde İstanbul ile Rumeli arasındaki ulaşım güzergâhında yer alıyordu, ancak köprünün geçmişi kadar, uzun süre yeterince tanınmaması da dikkat çekiyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminden kaldığı tahmin ediliyor

Viyana Yolu Köprüsü’nün 16. yüzyılda, Kanuni Sultan Süleyman’ın 1529’daki Birinci Viyana Kuşatması öncesinde yaptırıldığı tahmin ediliyor. Bu görüşe göre köprü, Osmanlı ordusunun Avrupa seferlerinde kullandığı tarihî güzergâhlardan biriyle bağlantılıydı.

Köprünün kesin yapım tarihi ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Uzmanların incelemelerinde, yapının taş işçiliği ve mimari tekniğinin Mimar Sinan döneminde inşa edilen bazı köprülerle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Bu benzerlik, köprünün 16. yüzyıla tarihlenmesini destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

500 yıllık köprü 2021’de yeniden gündeme geldi

Tarihî yapı, 2021 yılında Esenyurt Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar sırasında yeniden gündeme taşındı. O dönemde yayımlanan haberlerde, köprünün ilgili kültür varlıkları envanterlerinde kaydının bulunmadığının tespit edildiği ve tescil işlemleri için başvuru yapıldığı aktarıldı.

Taşlardan inşa edilen tek kemerli köprü, yıllar içinde bakımsız kaldı. Yapının üzerine sonradan beton döküldüğü de incelemelerde belirtilen ayrıntılar arasında yer aldı. Böylece Esenyurt’un tarihî geçmişine ışık tutabilecek bir yapı, korunması gereken kültür miraslarından biri olarak daha fazla dikkat çekmeye başladı.

Restorasyon için yeni adım atıldı

Yaklaşık 500 yıllık köprünün korunması ve yeniden ilçeye kazandırılması için son olarak Ankara’da girişimde bulunuldu. Saadet Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Kemal Aygün, restorasyon sürecinin durumunu görüşmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

Tescil işlemlerinin ardından Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna geçtiği belirtilen köprünün restorasyonunun ne zaman başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Ankara’daki görüşmelerin ardından tarihî yapının geleceği için atılacak adımlar bekleniyor.