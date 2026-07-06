Gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında espri yapması üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve ardından hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla dava açılan komedyen Tuba Ulu, ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Ulu’nun avukatları ifade özgürlüğünün rahatsız edici olabileceğine dikkat çekerek Ulu’nun ifadelerinin suç kastı olmadığını söyledi ve beraat talep etti.

Savcı, yasalara ve AİHS’ye göre ifade özgürlüğünün sınırları bulunduğunu; Tuba Ulu’nun gösterisinde sarf ettiği “fuck buddy” ve “kadın nikâhı bastırdı” sözlerinin, kadının karakteri göz önünde bulundurulmaksızın kadın bedeni üzerinden cinsel nitelikte bir aşağılama içerdiğini ve bunun kamu düzenini bozucu nitelikte olduğunu savunarak sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Ulu ve avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Hakim, savunma için süre vererek duruşmayı 14 Temmuz saat 11.00’e erteledi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komedyen Tuba Ulu hakkında stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı "Fuck buddysiyle evlendi" şeklindeki esprisi nedeniyle "tarihi milli manevi değerlere hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılığın gözaltı kararında şu ifadeler yer aldı: "Sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen T.U. İsimli kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde talimata istinaden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır."

Komedyen Tuba Ulu, 9 Nisan'da gözaltına alınıp emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmişti. Ulu, buradan serbest bırakılmıştı.

Ardından ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Ulu’nun X (Twitter) hesabı ve YouTube kanalı "milli güvenlik ve kamu düzeni" gerekçesiyle Türkiye’den erişime kapatılmıştı.

Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Ulu hakkında iddianame hazırlanmıştı. Savcılık, Ulu hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediğini öne sürerek 3 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.