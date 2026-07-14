Komedyen Tuba Ulu’nun, bir stand-up gösterisinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman ile ilgili yaptığı şaka nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla yargılandığı dava, savcının ceza talepli mütalaasını sunmasının ardından 14 Temmuz'a (bugün) ertelenmişti.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Ulu, “Mütalaada yer alan, kadınları aşağılamaya yönelik eylemde bulunduğum yönündeki iddiaları kabul etmiyorum. Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak kadın hakları konusunda her alanda mücadele ettim. Stand-up gösterilerimde de kadınlara pozitif ayrımcılık yaptım, her zaman kadınlardan yana oldum. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

Tuba Ulu, “İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada yer alan iddiaları kabul etmiyorum. Suç işleme kastım yoktur. Hiçbir zaman halkın bir kesimini aşağılamaya veya ayrıştırmaya yönelik bir kastım olmadı. Aksine, her zaman birleştirici oldum.” dedi.

Mahkeme, Ulu hakkında “halkın bir kesimini alenen aşağılama” (TCK 216/2) suçlamasından 6 ay hapis cezasına hükmetti. Ceza, sanığın duruşmadaki tutumu nedeniyle 5 aya indirildi.

Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.