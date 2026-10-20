Maden projelerinin delik deşik ettiği ve kuraklık tartışmalarının sürdüğü Uşak’ta yine tartışmalı bir proje gündeme geldi. Bağbaşı köyünde 60 hektarlık alana kurulmak istenen 80 bin panelli güneş enerjişi santraline (GES) karşı köylülerin açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurdu.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Bilirkişi raporu su kaynakları ve ekosistem için ciddi risklere dikkat çekerken Taykar Enerji, sahaya malzeme taşımayı sürdürdü. Şirketin TIR’larla köye girmesine karşı çıkan köylüler ile yetkililer karşı karşıya geldi. Gerginliğe jandarma müdahale etti.

Bağbaşı Köyü Muhtarlığı’nın açtığı davayı inceleyen Uşak İdare Mahkemesi, 17 Eylül’de projenin ÇED olumlu kararının yürütmesini durdurdu. Kararın arkasında, projenin çevreye ve su kaynaklarına yönelik olumsuz etkilerini ortaya koyan bilirkişi raporu yer aldı.

TAM SUYUN KALBİNE

Proje alanı, Uşak’ın içme suyu açısından önem taşıyan Zep Barajı’nın uzun mesafeli koruma alanında bulunuyor. Murat Dağı’nın eteklerindeki bölge, hem Gediz hem de Büyük Menderes havzalarını besleyen su kaynakları açısından kritik önem taşıyor.

Şirket, kanundan üstün mü!

Murat Dağı Yok Olmasın Platformu Sözcüsü Funda Öz Akcura şirketin, “Mahkeme karar bize tebliğ edilmedi” bahanesine sığındığını söyledi. Buna karşı malzeme taşıyan TIR’ların geçişine köylülerin izin vermediğini ifade etti.

Akcura, bilirkişi raporunda bölgenin ekosistemi, bitki örtüsü ve arı popülasyonuna yönelik risklerin de yer aldığını belirtti. Köylüler ise, şirketin kendisini kanunlardan üstün görmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.