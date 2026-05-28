Konser öncesinde sanatçının İstanbul’da hangi noktalara ziyaret gerçekleştireceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, organizasyon için kentte yoğun hazırlık sürüyor. Yaklaşık 120 bin kişinin katılması beklenen konserin, Türkiye’de bugüne kadar düzenlenen en büyük etkinliklerden biri olması öngörülüyor.

200 ÜNLÜ İSİM KATILACAK

Başta A Milli Futbol Takımı oyuncuları olmak üzere sanat, spor, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin de organizasyonda yer alması bekleniyor. Yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılacağı ifade edildi.

Kanye West konserine yurt dışından da büyük ilgi gösterildiği belirtilirken, Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin İstanbul’a gelmesinin beklendiği kaydedildi.