stroloji dünyası, Ekim 2026'da nadir görülen ve oldukça etkili bir gökyüzü olayına sahne oluyor. Hem Venüs hem de Merkür’ün aynı anda Akrep burcunda geri hareketine başlaması, özellikle 3 burç için ezber bozan bir uyanış dönemini beraberinde getiriyor.

Astroloji uzmanı Ina Rose’un analizlerine göre, bu çifte retrograd hareketi hayatımızda adeta bir turnusol kağıdı görevi görecek. Astrologlar, bu dönemde yaşanacak duygusal dalgalanmaların ve hayal kırıklıklarının, Venüs'ün Akrep burcunda benzer bir döngü sergilediği Ekim 2018 dönemindeki olaylarla büyük benzerlikler taşıyacağına dikkat çekiyor, ancak bu zorlu süreç, geçmişin yüklerinden tamamen arınmak ve eski defterleri bir daha açılmamak üzere kapatmak için de tarihi bir dönüm noktası sunuyor.

İşte çifte retonun etkisiyle sarsılacak ve büyük sınavlardan geçecek o burçlar:

Akrep burcunda duygusal hesaplaşma

Her 2 gezegenin de kendi burçlarında gerilediğini belirten Astrolog Ina Rose, Akrep burçlarını çok net bir dille uyarıyor: "Eğer bu dönemde gerekli temkini göstermezseniz, kendinizi derin bir duygusal karmaşanın tam ortasında bulabilirsiniz."

Bu süreçte, tamamen kurtulduğunuzu düşündüğünüz eski sevgililer, geçmiş ilişkiler ve çözüldüğünü sandığınız kalp kırıklıkları aniden yaşamınıza geri dönebilir.

Rose, yaşanacak durumun basit bir nostaljiden ibaret olmayacağını, yüzleşilmeyen eski travmaların yeniden su yüzüne çıkacağını vurguluyor. Akrepler için bu çetin sınav, ne kadar olgunlaştıklarını görmeleri ve geçmişe kesin bir veda etmeleri için evrensel bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Boğa burcunun ilişkilerinde gizli kırgınlıklar dönemi

Çifte gerileme hareketinin tam zıt burçlarında gerçekleşmesi sebebiyle, evrenin baskısını en yoğun hissedecek gruplardan biri de Boğa burçları olacak.

Astrolog Rose, bu gökyüzü trafiğinin Boğaların ortaklık ve evlilik evini doğrudan etkileyeceğini ifade ederek, "Duygusal olarak ciddi bir testten geçeceksiniz" değerlendirmesinde bulunuyor.

İletişim gezegeni Merkür’ün de Akrep burcunda gerilemesiyle birlikte, ikili ilişkilerde geçmişte halledildiği sanılan ancak üstü örtülen tüm gizli kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmalar yeniden masaya dökülecek. Konuşmaların can sıkıcı ve derin bir hal alabileceğini belirten uzmanlar, Boğaların sabır sınırlarının zorlanacağını ancak bu krizin ilişkileri kökten şifalandırmak için son dönemeç olduğunu belirtiyor.

İkizler burcu için zihinsel karmaşa ve aşırı analiz tuzağı

Yönetici gezegeni Merkür olan İkizler burcu, her gerileme döneminde olduğu gibi bu süreçten de derinden etkileniyor, ancak bu kez Merkür’e Venüs’ün de eşlik etmesi, İkizler burçlarının iç huzurunu ciddi şekilde tehdit ediyor.

Astrolog Ina Rose, İkizler burçlarının bu süreçte partnerlerinin ses tonunu, mesajlarını veya davranışlarını takıntılı bir şekilde aşırı analiz etme tuzağına düşebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Yanlış sinyaller ve iletişim kazalarının hiç yoktan büyük tartışmalara zemin hazırlayabileceğini belirten Rose, İkizler burçlarının bu kabus gibi süreçten en az hasarla çıkabilmesi için mutlaka sakin kalmanın yollarını bulmaları ve duygularını kontrol altında tutmaları gerektiğinin altını çiziyor.