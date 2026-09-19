KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

NEVŞEHİR İLİ AVANOS İLÇESİ ÇAVUŞİN KÖYÜNDE BULUNAN OTOPARK AMAÇLI OLARAK KİRALANACAK TAŞINMAZ

SIRA NO İLÇESİ MAH/

KÖY ADA PARSEL YÜZ ÖLÇÜM KİRALAMA AMACI VE

SÜRESİ YILLIK TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ 1 AVANOS Çavuşin - 1130,1131,22062207 ve 2209 parsellerde bulunan ve şartnamede krokide gös. alan 6.349,61 M2

OTOPARK- 5 YIL 4.643.130,00 TL + Vergisel Yükümlülükler 139.294,00 TL 06.10.2026 14:00



1-İhalenin konusu; Kapadokya Alan Başkanlığınca, yukarıda ihale bilgileri verilen ilgili kurumlarla (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) yapılan protokoller kapsamında, tasarrufu Kapadokya Alan Başkanlığında olan, Avanos İlçesi, Çavuşin Köyünde bulunan ve yukarıda bilgileri gösterilen otopark alanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulün ile 5 yıllığına kiralama ihalesinin yapılma işidir. İhale Kapadokya Alan Başkanlığında 2. Kat 207 no.lu Konferans Salonunda yukarıdaki tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. (Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı PK: 50100 No: 93 Nevşehir)



2- İhalelerle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatlerine kadar Kapadokya Alan Başkanlığı hizmet binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacaklar 10.000,00 TL şartname bedelini T.C. Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi Kapadokya Alan Başkanlığı hesabına (TR820001000028911463695001 no.lu hesaba) yatırmalıdır. Şartname bedelinin yatırıldığına ait makbuzun, Kapadokya Alan Başkanlığı Muhasebe Birimine onaylatılarak ihaleden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,(ikametgah ilmuhaberi) tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi, (e devlet üzerinden alınabilir)

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını gösterir nüfus cüzdan suretlerini vermeleri, (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri ayrıca adli sicil kaydı ve vergi borcu yoktur belgelerini İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. (e devlet üzerinden alınabilir)

c) Geçici teminat bedeli tabloda gösterilen bedel üzerinden T.C. Ziraat Bankası Nevşehir Şubesi Kapadokya Alan Başkanlığı hesabına TR 820001000028911463695001 no.lu hesaba yatırılmalıdır. Geçici teminat makbuzun açıklama kısmına teminatın hangi taşınmaz için yatırıldığı belirtilmelidir. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına ait makbuzun Kapadokya alan Başkanlığı Muhasebe Birimine onaylatılarak ihaleden önce ihale komisyon başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. 2886 Sayılı Kanun’a göre ilgililerin mevduat veya katılım bankalarından alacakları Süresiz Geçici Teminat Mektubunu (Teminat mektubunda; İhale tarihinin ve hangi ihale için verildiğini içeren bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur.) ihale komisyon başkanlığına sunulabilir.

d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi,

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,

f)Şartnamede istenilen diğer belgeleri,

İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına sunmaları gerekmektedir.



4-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.



5- İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişilerin; cezalı veya yasaklı olmadıklarını ve ilgili mevzuat uyarınca ihaleye katılmalarına engel herhangi bir durumlarının bulunmadığını beyan ve taahhüt eden yazılı belgelerini İhale Komisyonu Başkanlığına sunmaları zorunludur.

İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişiler tarafından sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı, yanlış veya hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili kişi veya kurum, bu durumdan doğabilecek her türlü adli ve idari yaptırımı peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.



6-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirket süresi içerisinde İdare ile sözleşme yapmaması halinde geçici teminatları bütçeye irat kaydedilecek olup, ihale yasaklısı sayılacaktır.

7-İhale kararı, karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde İta Amirince onaylanacak veya iptal edilecektir.

8- İhale ile ilgili (İhale öncesi ve sonrası) her türlü vergi, resim ve harçlar alıcıya aittir.

9- İhaleye katılanlar; ihale şartnamesi, sözleşme ve ilgili diğer dokümanlarda yer alan tüm hükümleri okuyup incelediklerini, bu hükümleri anladıklarını ve herhangi bir itirazları bulunmaksızın kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler; ihaleye konu kira alanını yerinde gördüklerini, söz konusu alanın hukuki ve fiilî durumunu bildiklerini, kira alanına ilişkin protokol ve diğer ilgili koşulları incelediklerini ve kabul ettiklerini peşinen beyan ve taahhüt ederler. İhale gerçekleştikten sonra, kira alanının hukuki veya fiilî durumuna, şartlarına ya da protokol hükümlerine ilişkin olarak herhangi bir itiraz veya hak talebinde bulunulamaz.

10- Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, sahtekârlık, hileli iflas gibi suçlardan biriyle hükümlü bulunmamak.

11- İlanda belirtilmeyen durumlar için şartname ve ilgili meri mevzuat hükümleri uygulanır.

12-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

NOT: İhale bilgileri https://kapadokyaalan.ktb.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir. İrtibat tel: 0384 502 30 06

#ilangovtr Basın no ILN02549612