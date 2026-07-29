Sosyete dünyasının son günlerde en çok konuştuğu organizasyonlardan biri iş insanı Emre Uğurlu'nun Kapadokya'da düzenlediği 50. yaş kutlaması oldu. Özel uçakla yaklaşık 130 arkadaşını Kapadokya'ya götüren Uğurlu'nun, iki gece üç gün süren etkinlikler için milyonlarca liralık bütçe ayırdığı iddia edildi.

130 DAVETLİ İÇİN ÖZEL UÇAK KALDIRILDI

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Hafta sonu gerçekleştirilen davet için yaklaşık 130 davetli özel uçakla bölgeye taşınırken, kutlamaların yapıldığı otelin de organizasyona özel olarak rezerve edildiği öğrenildi.

İddiaya göre iki gece üç gün süren program boyunca konuklar için birbirinden farklı etkinlikler hazırlandı. Gündüz saatlerinde cip safari, at safari, balon turu, rafting ile çömlek ve ebru atölyeleri düzenlenirken, akşam saatlerinde ise özel davetler gerçekleştirildi.

FRANSIZ MÜZİK GRUBU SAHNE ALDI

Kutlamanın en dikkat çeken bölümü ise doğum günü gecesi oldu. Peribacalarının arasında özel bir sahne kurulduğu, Emre Uğurlu'nun uzun yıllardır hayranı olduğu Fransız bir müzik grubunun da geceye özel olarak sahne aldığı belirtildi.

Sosyete kulislerinde konuşulan iddialara göre Emre Uğurlu'nun bu görkemli organizasyon için yaklaşık 25 milyon TL harcadığı öne sürüldü. Organizasyonun büyüklüğü ve konsepti, son dönemin en dikkat çeken sosyete davetleri arasında gösterilirken, davetin ayrıntıları da magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.