Nevşehir'de çocukken dedesinden öğrendiği ve hobi olarak başladığı arıcılıkta 136 kovana ulaşan girişimci Mehmet Kömürcü, Kapadokya'nın endemik zenginliğini markaya dönüştürdü.

İl Sağlık Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesinde görev yapan 62 yaşındaki Mehmet Kömürcü, mesai saatleri dışında Ürgüp ilçesine bağlı Boyalı köyü yakınlarındaki Hodul Dağı eteklerine yerleştirdiği kovanlarla ilgileniyor.

Çocukluk yıllarında dedesinin evlerinin bahçesindeki kovanlardaki arılarla ilgilenmesini izleyerek büyüyen ve bal üretimini hobi edinip bu yönde çalışmaya başlayan Kömürcü, ürünlerini "Kapadokya Hodul Balı" adıyla tescil ettirdi.

Kömürcü, AA muhabirine, okuduğu bir makalede Hodul Dağı'nın endemik bitki açısından zengin olduğunu öğrendiğini, ardından bu alanda ailesi için hobi amaçlı bal üretimi yapmaya karar verdiğini belirtti.

Yaptırdığı laboratuvar tahlil sonuçlarının çevrede duyulmasının ardından talepler geldiğini anlatan Kömürcü, zaman içinde kovan sayısını artırdığını söyledi.

Kömürcü, bölgenin sahip olduğu zengin bitki örtüsünün balın kalitesini belirleyen en önemli unsur olduğunu vurguladı.

İşinden arta kalan vaktinin büyük bölümünü arılarla geçirdiğini dile getiren Kömürcü, kendisini eskisinden daha sağlıklı hissettiğini kaydetti.

YILDA 600 KİLOLUK HASAT

Kömürcü, ilk kovanları aldığında az miktarda üretim düşündüğünü ancak bu işten keyif almaya başlayınca sayının giderek arttığını belirtti.

Yörenin endemik zenginliğinin balın kalitesi ve lezzetine doğrudan etki ettiğine değinen Kömürcü, şöyle konuştu:

"Dededen kalma merakımdan dolayı bu işi yapmaya karar verdim. Emekliliğe doğru işi düzene oturturum diyordum ama çok zevkli olmaya başlayınca, emeklilik öncesinde artırmaya başladım. 9 yıldan beri de gayet memnunum. Hem getirisi hem de doğal ürünü insanlara sunmak çok güzel. Cuma akşamı köy evimizde kalıyoruz. Cumartesi, pazar tamamen arının bakımıyla ilgileniyoruz. Pazartesi sabahı buradan işimize gidiyoruz. Çarşamba ya da perşembe günleri yine daireden çıktığımda tekrar buraya geliyor, akşam ve sabah arıların bakımını yapıyorum. Yöremizde 1460 çeşit çiçek var, bunun 104'ü endemik. Türkiye'nin en kaliteli ballarından birisi burada üretiliyor. Marka tescilimizi de aldık. Bunu emekli olunca çok daha büyüteceğiz, kovan sayısını 500-600'e çıkartacağız. Gurbetçilerimiz Almanya, İngiltere, Fransa'ya götürüyor. İstanbul ve Ankara'ya da çok gidiyor. 600 kilo civarında bal hasadım var. Bu rekolte bana göre düşük ama şeker ya da herhangi bir katkı olmadığından düşük."

Kömürcü, Hodul Dağı yakınında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce bal ormanı oluşturulmasına yönelik çalışmaların olduğunu, bu proje kapsamında üreticilere sunulacak teşviklerden yararlanmak için gerekli girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.