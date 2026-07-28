Japon turistlerin Türkiye'de en çok ilgi gösterdiği destinasyonların başında gelen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya, Japon otelcilik zinciri Hotel Okura'nın Türkiye'deki ilk tesisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Otel zinciri, Mustafapaşa köyünde inşa edilecek Hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia’nın 2028 yılında kapılarını açacağını duyurdu.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, Türk yatırım grubu KK Universal ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında hayata geçirilecek proje; Japon misafirperverlik anlayışı "Omotenashi" ile bölgenin tarihi ve kültürel mirasını bir araya getirecek.

İlk olarak 2015 yılında duyurulan ancak yaşanan gecikmelerin ardından güncellenerek büyütülen proje, bölgenin en kapsamlı termal ve wellness merkezlerinden biri olacak şekilde tasarlandı.

SADECE OTEL YATIRIMI DEĞİL KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

102 odalı olarak planlanan tesiste 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir spa ve wellness merkezi yer alacak. Merkez bünyesinde doğal mineralli termal havuzlar, geleneksel Türk hamamı, buhar odaları ile kapalı ve açık yüzme havuzları hizmet verecek.

Tesis, bölgedeki tarihi taş yapıların restore edilip yeni binalarla birleştirildiği dört ayrı yapıdan oluşacak ve binalar birbirine yer altı geçitleriyle bağlanacak. Bu kapsamda Kapadokya'nın simge yapılarından tarihi bir konak da restore edilerek komplekse dahil edilecek.

Gastronomi alanında ise tesiste üç farklı restoran hizmet verecek. Bu restoranlardan biri, markanın uluslararası alanda tanınan teppanyaki restoranı Sazanka olacak ve bölgede üst segment Japon mutfağı deneyimi sunacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA KÖPRÜ HEDEFİ

Projenin yalnızca yeni bir otel yatırımı olmadığını vurgulayan Hotel Okura Başkanı Toshihiro Ogita, Kapadokya gibi özel bir destinasyonda Okura markasını hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Ogita, Japon misafirperverliğini Türkiye'nin kültürel zenginliğiyle buluşturarak iki ülke arasında bir köprü oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Şirket ayrıca Türkiye’de başka oteller açmayı planladığını da paylaştı.

1958 yılında kurulan ve günümüzde Japonya ile yurt dışında toplam 80 otel işleten Hotel Okura için Kapadokya projesi, Türkiye pazarındaki ilk yatırım olmasının yanı sıra grubun Avrupa’daki büyüme stratejisinin de önemli adımlarından birini oluşturuyor.