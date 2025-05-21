Nevşehir’in Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri yakınlarında sabah saatlerinde havalanan sıcak hava balonu, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek kayalık alana zorunlu iniş yaptı. Balonda bulunan 20 turist, yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip kayalıklarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edildi.

Balon, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yeniden havalanırken, turistleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, güvenli tahliye için halatlar ve özel tırmanış ekipmanlarıyla operasyon yürütüyor.