Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da dün saat 15.15 sıralarında Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı peribacası faciasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda; bölgede etkili olan sağanağın ardından peribacasından kopan dev kaya bloklarının büyük bir gürültü ve toz bulutuyla aniden ziyaretçilerin üzerine düştüğü, anlar saniye saniye yer aldı.

TATİL İÇİN GELMİŞLERDİ: YENİ EVLİ ÇİFTİ ÖLÜM AYIRAMADI

Kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirenlerin gazeteci Fatih Eray Tuna ile muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna olduğu belirlendi. Henüz 5 Temmuz'da dünyaevine giren ve Kapadokya'ya tatil amacıyla geldikleri öğrenilen genç çiftin cansız bedenleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde Sakarya'da defnedilmek üzere gözyaşları içinde ailelerine teslim edildi. Çiftin vefatı, Sakarya basın camiasında ve yakınlarında derin bir üzüntü yarattı.

FRANSIZ TURİSTİN AİLESİ BEKLENİYOR, 4 YARALI TABURCU EDİLDİ

Aynı faciada hayatını kaybeden Fransız vatandaşı Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in cenazesinin teslimi için Fransa’dan gelecek ailesi bekleniyor.

Olay anında yaralanan 5 kişiden 4’ünün hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildiği bildirildi. Tedavisi devam eden 8 yaşındaki Fransız vatandaşı Nael Mgattaf’ın ise sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.

BÖLGEDE ENKAZ TEMİZLİĞİ VE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Dev kaya kütlelerinin çevreye saçıldığı Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede oluşabilecek yeni risklere karşı alan kontrol altına alınırken, ekiplerin enkaz kaldırma ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

BAŞSAVCILIK DEVREDE: 5 BİLİRKİŞİ TAYİN EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı adli soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Çökmenin zemin ve aşırı yağış gibi teknik nedenlerini, olası bir ihmalin bulunup bulunmadığını ve doğal afet boyutunu tespit etmek üzere alanda inceleme yapacak 5 ayrı uzmandan oluşan bilirkişi heyeti tayin edildi. Hazırlanacak bilirkişi raporuyla birlikte adli sürecin seyri netlik kazanacak.

HAYATINI KAYBEDEN ÇİFTE SON VEDA

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacasından kopan kayaların altında kalan gazeteci Fatih Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna, Sakarya’da son yolculuklarına uğurlandı.

Göreme beldesinde tüf kaya yapısına sahip peribacalarından birinde aşırı yağışlar nedeniyle kopan kaya parçaları, tatil için bölgede bulunan bazı kişilerin üzerine yuvarlandı. Olayda 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Ölen 3 kişiden Geyve Medya imtiyaz sahibi Fatih Eray Tuna ve muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna için bugün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Murat Kaya, Ali İnci, Yeni Parti Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe belediye başkanları, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş, iki ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adapazarı Orhan Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazlarının ardından gazeteci Fatih Eray Tuna, Geyve Merkez Yeni Mezarlığı'na, eşi Begüm Çetinkaya Tuna ise Sapanca Yanık Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.