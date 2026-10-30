Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde peribacasından kopan kaya parçalarının altında kalan 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturmada 5 bilirkişi görevlendirildi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla görevlendirilen heyet, alanda çökmenin teknik nedenlerini, ihmal veya doğal afet boyutunu inceleyecek. İncelemelerin ardından hazırlanacak rapor, adli sürecin seyrini belirleyecek.
Olay, 29 Ekim'de saat 15.15 sıralarında Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Aşırı yağışların etkisiyle peribacasından kopan kaya parçaları, bölgede bulunanların üzerine düştü.
5 TEMMUZ'DA EVLENEN ÇİFT TATİL İÇİN BÖLGEDEYDİ
Hayatını kaybeden Sakaryalı gazeteci Fatih Eray Tuna (31) ile muhasebeci eşi Begüm Çetinkaya Tuna'nın (31) cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından gece saatlerinde ailelerine teslim edildi. Cenazeler, memleketleri Sakarya'da toprağa verilmek üzere teslim alındı.
5 Temmuz'da evlenen çift, tatil için Kapadokya'da bulunuyordu. Olayda yaşamını yitiren Fransız turist Cynthia Francine Marie Madeleine Houpert'in (37) cenazesinin teslimi için ise yakınlarının Fransa'dan Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
4 YARALI TABURCU EDİLDİ
Yaralanan 5 kişiden 4'ü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından 29 Ekim akşamı taburcu edildi. Hastanede tedavisi süren Fransız vatandaşı Nael Mgattaf'ın (8) durumunun iyiye gittiği belirtildi.
Büyük kaya kütlelerinin çevreye yayılmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Göreme Açık Hava Müzesi çevresinde enkaz kaldırma ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.