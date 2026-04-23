Modern mutfakların vazgeçilmezi düdüklü tencereler, yüksek basınç gücüyle yemekleri dakikalar içinde pişirme kapasitesine sahip. Ancak bu güç, fizik kuralları ihmal edildiğinde büyük bir yıkımı da beraberinde getiriyor. Peki, bir düdüklü tencere neden patlar ve en büyük yanlışımız nerede başlıyor?

SESSİZLİK FELAKETİN HABERCİSİ OLABİLİR

Düdüklü tencere kullanırken kulak verilmesi gereken en hayati belirti, ocağın altı yanarken düzenli olarak çıkan "tıslama" sesidir. Eğer tencereniz pişme esnasında aniden sessizleşirse veya buhar tahliyesi durursa, bu durum tahliye valfinin tıkandığının ve basıncın içeride hapsolduğunun en net göstergesidir. Uzmanlar, bu sessizliğin ardından kapağa asla dokunulmaması ve ocağın kontrollü bir şekilde kapatılarak mutfağın tahliye edilmesi gerektiğini vurguluyor.

BASINÇ SIKIŞMASI PATLAMAYA ZEMİN HAZIRLIYOR

Düdüklü tencerenin çalışma prensibi, suyun kaynama noktasını basınçla artırmaya dayanır. Tencere içindeki buharın kontrollü bir şekilde tahliye edilmesi gerekir. Eğer bu tahliye yolu tıkanırsa, içeride biriken devasa enerji tencerenin metal gövdesini zorlamaya başlar.

EN BÜYÜK HATA SABIRSIZLIK VE ZORLAMA

Uzmanlara göre mutfak kazalarının bir numaralı sebebi; pişirme işlemi biter bitmez kapağı açmaya çalışmak. İçerideki basınç henüz dengelenmeden kapağı zorlamak, tencerenin içindeki kaynar sıvının ve buharın bir patlama etkisiyle dışarı fışkırmasına neden olur. Kapak, bu basınçla bir mermi gibi fırlayarak mutfak tavanına çarpabilir veya kullanıcıda ağır yanıklara yol açabilir.

"MAX" ÇİZGİSİ HAYAT KURTARIYOR

Haberlere konu olan tencere patlamalarının arkasındaki en teknik hata ise aşırı doldurmadır. Tencerenin içinde buharın birikeceği bir boşluk bırakılmadığında, kaynayan yemek (özellikle nohut, mercimek gibi köpüren gıdalar) tahliye valfini tıkar. Tahliye kanalı tıkanan bir tencerede basınç saniyeler içinde kritik seviyeye ulaşır.

KAZALARDAN KORUNMAK İÇİN BU 3 NOKTAYA DİKKAT EDİN

Pişirmeye başlamadan önce buhar çıkış deliğinin (düdüğün) açık olduğundan emin olun. Tıkalıysa bir kürdan yardımıyla temizleyin.

Bakliyat pişirirken tencereyi asla yarıdan fazla doldurmayın ve bir kaşık yağ ekleyerek köpürmeyi engelleyin.

Tencere "ötmeye" başladığında ocağın altını mutlaka kısın. Yüksek ateş, tahliye kapasitesinden daha fazla basınç üretilmesine neden olur.