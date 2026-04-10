ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasındaki kapalı kapılar ardındaki görüşme hakaretlerin havada uçuştuğu bir felakete dönüştü.

Çarşamba günü Beyaz Saray'daki basına kapalı buluşma ittifakın geleceği açısından bir kriz anı olarak değerlendirildi.

Kırılgan bir ateşkes sürecine giren bu savaşta Avrupa'nın tutumu Başkanı öfkelendirmiş durumda.

Trump özellikle İspanya ve Fransa gibi ülkelerin İran ile İsrail arasındaki çatışmalara destek vermemesinden derin bir rahatsızlık duyuyor.

Görüşmeye dair bilgi sahibi olan Avrupalı yetkililer toplantının adeta bir hakaret yağmuruna dönüştüğünü ifade etti.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, POLITICO'ya “Görüşme tam anlamıyla berbat geçti. Tüm konuşma boyunca sadece aşağılayıcı ifadeler ve sert bir tirat hakim oldu. Trump bu noktada her şeyi yapabileceğine dair açık tehditler savurdu" açıklamasını yaptı.

Öyle ki Trump bir kez daha ittifaktan çekilme tehdidini masaya sürdü. Uzun süredir planlanan bu ziyaret NATO’yu hayatta tutma çabasına dönüştü.

BEYAZ SARAY ÖFKESİNİ GİZLİYOR

Yetkililer Başkanın özellikle Avrupa'nın İran operasyonuna katılmayı reddetmesine odaklandığını belirtti.

Trump her ne kadar somut bir ayrıntı vermese de NATO'dan destek alamamasına karşılık çeşitli misilleme seçeneklerini değerlendirdiğinin sinyallerini verdi.

Beyaz Saray cephesi ise görüşmenin içeriğine dair daha farklı bir tablo çizmeye çalışıyor. Bir hükümet yetkilisi Trump'ın Rutte’den herhangi bir talepte bulunmadığını özellikle vurguladı.

Aynı yetkili Başkanın NATO’ya karşı duyduğu güvensizliği belirtti. Yetkili, “Başkan Trump dün de belirttiği gibi NATO bir sınavdan geçti ve bu sınavda başarısız oldu. Kendisinin şu aşamada ittifaktan hiçbir beklentisi yok. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin sağlanmasından Amerika’dan çok daha fazla fayda sağlamalarına rağmen müttefiklerden bir şey istemedi” diye konuştu.

Buna rağmen Rutte görüşmenin dürüst geçtiğini kabul ederek Trump'ın hayal kırıklığını bizzat hissettiğini söyledi.

Toplantının hemen ardından Trump sosyal medya üzerinden müttefiklerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Grönland'ın ilhakı konusunu yeniden gündeme getiren Trump “İhtiyacımız olduğunda NATO yanımızda değildi ve gelecekte de yanımızda olmayacaklar. O devasa ve kötü yönetilen buz parçası olan Grönland’ı hatırlayın! İster bizimkiler olsun ister bu hayal kırıklığı yaratan müttefikler olsun üzerlerinde baskı hissetmedikçe hiçbir şeyi anlamıyorlar.”

Bazı diplomatlar bu çıkışların bir nevi stres atma yöntemi olduğunu düşünse de ittifak üyeleri arasında ciddi bir huzursuzluk hakimiyetini koruyor.