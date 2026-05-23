CHP lideri Özel 'Mutlak Butlan' kararı sonrasında toplantılara devam ediyor. Milletvekilleri ile bir araya gelen Özel, kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıya 138 milletvekilinden 96'sı katılırken toplantıda Özel, Grup Başkanı olarak seçildi.

Özel'in toplantıdaki konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Özel “Bu iş bitene kadar kendisine ‘Kemal Bey’ derim. ‘Genel başkan’ demem. Ama ona yapılan saygısızlıkları da tasvip etmem” dediği belirtildi. Özel’in, Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyi sadece en kısa sürede kurultaya gitme çerçevesinde yapacağını belirterek “Oturup görüşürüm. Görüşme hattı; partiyi belli bir şekilde kurultaya götürme olur” dediği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile yüz yüze bir görüşme olmazsa heyetler halinde de görüşülebileceği aktarıldı.

‘BENİ VE ARKADAŞLARIMI İHRAÇ EDEBİLİRLER’

Kılıçdaroğlu’nun partiyi ihraçlarla kurultaya götürme senaryosununda ele alındığı toplantıda Özel’in “İl başkanlarını değiştirirse seçilmişleri tanırız. Beni de arkadaşlarımı da partiden ihraç edebilirler. Öngöremediğimiz hiçbir şey yok. Bu müdahalelere karşı mücadeleyi bırakamayız” görüşünü paylaştığı öğrenildi. Bu senaryoda gerilimin yükselmesi ihtimaline karşı da Özel’in “Bu iş nereye giderse gider” diyerek kararlılığını gösterdiği kaydedildi.