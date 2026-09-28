İstanbul Fatih’teki bir sarrafiyede yaşanan soygun, film senaryolarını aratmadı.

İş yerinde 8 yıldır çalışan Emre C., patronunun bulunmadığı günü fırsat bilerek çelik kasadaki 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroyu çaldı.

Şüpheli, fark edilmemek için kasaya para yerine tencere, tava ve su şişeleri koydu. Kaçışın ardından soygunun izleri, "Mobile Legends" oyunu üzerinden yürütülen para trafiğine kadar uzandı.

ÇALIŞANLARI GÖNDERİP KASAYA YÖNELDİ

Olay, Fatih Molla Fenari Mahallesi'ndeki Linavista Sarrafiye isimli iş yerinde meydana geldi. Şirket sahibi Tarık E.'nin dükkanda olmadığı günü fırsat bilen 8 yıllık çalışan Emre C., kendisine emanet edilen çelik kasanın anahtarını kullanarak harekete geçti.

Mesai bitimine yakın diğer çalışanları iş yerinden gönderen Emre C., vezne ve kasada bulunan 699 bin 366 dolar, 430 bin 758 lira ve 806 euroyu siyah bir sırt çantasına doldurdu.

PARALARIN YERİNE TENCERE VE TAVA KOYDU

Soygunun hemen fark edilmesini önlemek isteyen şüpheli, dikkat çekici bir yöntem uyguladı. Mutfaktan aldığı tencere, tava ve su şişelerini başka bir siyah çantaya dolduran Emre C., bu çantayı çelik kasanın içine yerleştirdi.

Kasayı yeniden kilitleyen şüpheli, ardından iş yerinden ayrılarak evine gitti.

EŞİNE "ÇİN'E GÖNDERİLDİM" DEDİ

Sabah'ta yer alan haber göre, Emre C., evine ulaştığında eşine şirket tarafından acilen Çin'e gönderildiğini söyleyerek valizini hazırlamasını istedi. Şüpheli, aynı gece saat 00.42'de İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e uçtu.

Yapılan incelemede, Emre C.'nin kaçmadan önce çaldığı dolarların bir bölümüyle farklı kuyumculardan altın aldığı da güvenlik kameralarıyla tespit edildi.

Pazartesi günü iş yerine gelen şirket sahibi Tarık E., çalışanların Emre C.'ye ulaşamadığını öğrenince durumdan şüphelendi.

Yedek anahtarla kasayı açan Tarık E., paraların yerine mutfak malzemeleri konulduğunu görünce polise başvurdu. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle soygunun faili belirlendi.

ŞİFRELİ PARA TRAFİĞİ OYUN ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, soygunun ardından kurulan para trafiğini de ortaya çıkardı.

Yurt dışına kaçan Emre C.'nin çaldığı paraların bir bölümünü akrabası Furkan A.'ya verdiği belirlendi. Parayı taşımaktan çekinen Furkan A. ise parayı arkadaşı Berkay T.'ye devretti.

Şüphelilerin yakalanmamak için sahte Instagram hesaplarının yanı sıra popüler çevrim içi savaş oyunu "Mobile Legends" üzerinden mesajlaştıkları ve para transferlerini bu yöntemle koordine ettikleri tespit edildi.

Sakarya'da düzenlenen operasyonda Berkay T. yakalanırken, aracında soyguna ait "130 bin dolar nakit para" ele geçirildi.

"GİZLİ ORTAKTI, HAKKIMI ALDIM" SAVUNMASI

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Emre C. kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli ifadesinde, şirketin gizli ortağı olduğunu ve aralarındaki alacak davası nedeniyle hakkı olan parayı aldığını öne sürdü. Ancak eşinin ve mesai arkadaşlarının ifadeleri ile sahte hesaplar üzerinden gerçekleştirdiği iletişim, bu savunmayı desteklemedi.

7 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Emre C., Burak O., Furkan A., Berkay T. ve Okan C. hakkında "hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Şüphelilerin ayrıca kamu görevinden yoksun bırakılmaları talebiyle haklarında kamu davası açıldı.