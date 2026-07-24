İstanbul’un kalbi ve tarihi dokusuyla turistlerin gözdesi olan Kapalıçarşı’da kaydedilen bir görüntü, turistik bölgelerdeki fiyat artışlarını ve döviz bazlı tarifeleri bir kez daha gündeme taşıdı.
Çarşıyı gezerken dinlenmek amacıyla bir kafeteryaya oturan ve serinlemek için bir bardak limonata sipariş eden vatandaş, hesabı gördüğünde neye uğradığını şaşırdı.
"350 LİRAYA DEĞİYOR MU?"
Bir bardak limonata için kendisinden 6,5 Euro (yaklaşık 350 TL) talep edilen vatandaş, ödediği fahiş ücrete tepki göstererek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Masanın üzerinde duran limonatayı çekerek sosyal medya hesabından paylaşan kişi, fiyatların Avrupa’nın en lüks ve pahalı şehirlerini dahi geride bıraktığını vurgulayarak, "Fiyatlar Monako'yu geçmiş. 350 lira şu, sizce değiyor mu?" ifadeleriyle sitemini dile getirdi.