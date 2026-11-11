Apple CEO'su Tim Cook, İstanbul ziyareti kapsamında 10 Kasım'da tarihi Kapalıçarşı'yı gezdi. Cook, burada girdiği bir halı dükkanında beğendiği halı için 18 bin dolar, yaklaşık 904 bin TL ödedi.

Apple CEO'sunun satın aldığı halının özelliklerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

TİM'İN TÜRKİYE TEMASLARI

Apple'ın CEO'su Tim Cook, 8 Kasım'da Türkiye'ye gelerek İstanbul'da bir dizi ziyarette bulundu. Cook'un İstanbul programındaki ilk duraklarından biri tarihi Kapalıçarşı oldu. İçerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'yı gezen Cook, buradan çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Merhaba İstanbul! Bu muhteşem ülkede olduğum için çok heyecanlıyım" mesajını yayımladı.

Cook, İstanbul'da ayrıca Apple'ın Bağdat Caddesi'ndeki mağazasını ziyaret etti. Türk moda markası Les Benjamins ile Apple iş birliğinde düzenlenen ve markanın 15'inci yılına özel hazırlanan "From Earth to Sky" etkinliğine katıldı.

Les Benjamins'in kurucusu ve tasarımcısı Bünyamin Aydın'ın da yer aldığı etkinlikte, Kapadokya'dan ilham alınarak hazırlanan koleksiyonun tasarım süreci ve Apple teknolojilerinin üretimdeki kullanımı ele alındı.

İstanbul programının ardından Ankara'ya geçen Cook, 9 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine saygılarını sundu. Ziyaretine ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Cook, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesinde Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret etmekten ve saygılarımı sunmaktan onur duydum" ifadelerini kullandı.

Tim Cook, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ikili birlikte fotoğraf çektirdi. Cook ayrıca milli voleybolcu Eda Erdem ile bir araya geldi.