Küresel çaptaki gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Güne yükselişle başlayan altın fiyatları bu seyrini sürdürüyor. Gram altın yeni bir rekora imza atarken, ons altında ibreyi yukarı çevirdi.

Piyasalar, 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girebilecek yüksek tarifeler öncesinde ABD’nin ticaret ortaklarıyla anlaşma sağlayıp sağlamayacağına odaklandı. Anlaşma sağlanamayan ülkelere yüzde 30’a varan ek ithalat vergileri uygulanabileceği belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, süre konusunun ikincil önemde olduğunu belirterek, önceliğin anlaşmaların niteliğine verildiğini söyledi. Bessent’e göre yapıcı görüşmeler içindeki ülkeler için 1 Ağustos tarihinin esnetilip esnetilmeyeceği kararını Başkan Donald Trump verecek. Küresel ticaretteki bu belirsizliğin döviz piyasası üzerinde baskı yarattığı ve yatırımların yönünün netleşmesini engellediği değerlendiriliyor.

ALTINDA SON DURUM

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları bu seyrini yeni güne taşıdı. Bugün akşam seansına doğru 16.22'de 3 bin 413 dolara yükselerek, tarihi zirvesine yaklaştı.

GRAM ALTINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyrin etkisiyle, gram altın yeni bir rekora daha imza attı. Dün 4 bin417 liraya yükselerek rekor kıran gram altın, bu seyrini bugün de sürdürdü. Gram altın bugün akşam seansına doğru 16.22'de 4 bin 442 liraya yükselerek tarihi zirvesini gördü.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da altın fiyatları uçuşa geçti. Gram altın, resmi rakamlarda 4 bin 452 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da 4 bin 446 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

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