Türkiye’nin altın ve mücevher ticaretindeki ana merkezi olan Kapalıçarşı’da kuyumculuk sektörü, artan işletme giderleri, zayıflayan alım gücü ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle alan kaybediyor.

Çarşıda uzun yıllardır faaliyet gösteren çok sayıda kuyumcu dükkânı satışların durma noktasına gelmesiyle faaliyetlerini sonlandırırken, boşalan dükkânlara baharatçılar, hediyelik eşya mağazaları ve turist odaklı işletmeler yerleşiyor.

SATIŞLAR DURMA NOKTASINA GELDİ

İç piyasada alım gücünün düşmesi ve alternatif yatırım araçlarının yüksek faiz getirileri, tüketiciyi altından uzaklaştırıyor.

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul Ticaret Odası Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Ercan Özboyacı, bölgedeki ticari şartların ağırlaştığını, satışların ciddi oranda azaldığını ve kapanan kuyumcu dükkânı sayısında artış yaşandığını belirtiyor.

İşçilik gerektiren altın takı ve mücevher satışlarındaki gerileme, yüksek sermaye yükümlülüğü altındaki esnafı zorluyor. Daha düşük sermaye şartlarıyla çalışan ve turistik ürünlere yönelen işletmeler ise boşalan alanları doldurarak çarşının geleneksel yapısının değişmesine neden oluyor.

ONS VE GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞ BASKIYI ARTIRDI

Sektördeki durgunluğun ana nedenlerinden biri de fiyatlarda yaşanan gerileme. Uluslararası piyasalarda 29 Ocak’ta 5 bin 595 dolarla tarihi zirvesini gören ons altın, 27 Ekim itibarıyla 4 bin 1 dolara gerileyerek yüzde 28,5 değer kaybetti.

Gram altın ise aynı süreçte 7 bin 816 lira seviyesinden 6 bin 403 liraya çekilerek yüzde 18,1 oranında geriledi. Fiyatlardaki bu düşüş trendi, altın yatırımcısının talebini baskılarken kuyumcu cirolarına doğrudan olumsuz yansıyor.

İHRACATTA KÜLÇE ARTIYOR, İŞLENMİŞ TAKI GERİLİYOR

Mücevherat sektöründeki daralma dış piyasalara da yansıyor. Türkiye’de üretilen işlenmiş takıların yurt dışı muadillerine kıyasla pahalı kalması ihracatçının rekabet gücünü zayıflatıyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, Türkiye ile uluslararası piyasa arasındaki kilogram altın fiyat farkının 1.500 dolarlardan 300 dolar seviyesine indiğini, bu durumun sağladığı fiyat avantajının zayıfladığını ifade ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde mücevherat sektörü ihracatı yüzde 10,8 artışla 6,86 milyar dolara yükseldi. Ancak veriler, bu artışın katma değerli işlenmiş takıdan değil, ağırlıklı olarak külçe altın ihracatından kaynaklandığını gösteriyor.

Kapalıçarşı’daki dönüşüm yalnızca perakende dükkânlarıyla sınırlı kalmıyor. Kuyumculuk sektörüne bağlı olarak çalışan;

Taş işleme atölyeleri,

Tamirciler ve ustalar,

Özel tasarımcılar ve tedarikçiler

de yaşanan daralmadan doğrudan etkileniyor. Yüzyıllardır altın ve değerli taş ticaretiyle özdeşleşen çarşıda hediyelik eşya ve baharat dükkânlarının artması, geleneksel zanaatların geleceğine yönelik kaygıları da beraberinde getiriyor.