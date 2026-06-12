İstanbul Fatih'te Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
İstanbul Fatih'te Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
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