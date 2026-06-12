İstanbul Fatih'te Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle vatandaşların panik yaşadığı görüldü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. 

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