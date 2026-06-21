İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yankı uyandıran "Kapalılar imha edilsin" paylaşımlarının ardından harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda bir kişinin başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan incelemeler neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği değerlendirilen Hatice Ö. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik gerekli işlemler başlatılmış olup, gözaltı talimatı verilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız, toplumun huzurunu, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini hedef alan, ayrımcılığı ve nefreti teşvik eden eylem ve söylemlere ilişkin iddiaları titizlikle değerlendirmekte, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli işlemleri kararlılıkla yürütmektedir."