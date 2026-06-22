Sosyal medyada yankı uyandıran "Kapalılar imha edilsin" paylaşımı yaptığı belirtilen kişi hakkında yeni gelişme yaşandı.
Dün hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadın hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından, sulh ceza hakimliğine sevk edilen H.Ö., tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da metroda yaşanan bir olayda başörtülü bir kadına yönelik sarf edilen nefret içerikli sözlerin yer aldığı anlar sosyal medyada paylaşılmıştı.
Söz konusu videodaki kişi, hedef aldığı kadına yönelik, "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadesini kullandı.
Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili harekete geçerek inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilirken hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüpheli kadın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.