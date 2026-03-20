Birleşik Krallık, enerji tarihinde bir devrin kapanışını ve yenisinin başlangıcını simgeleyen devrim niteliğinde bir adım atarak, eski bir kömür santralini ülkenin ilk füzyon enerji üssüne dönüştürme kararı aldı.

1966 yılından 2023’e kadar hizmet veren Gainsborough yakınlarındaki West Burton Enerji Santrali, yaklaşık 266 milyon dolarlık yatırımla temiz ve sınırsız enerji kaynağı olarak görülen füzyon teknolojisinin uygulama merkezi olacak.

Enerji Üretimi için Küresel Tokamak (STEP) programı kapsamında yürütülen bu dünya lideri proje, yıllar süren araştırma safhasını geride bırakarak tam uygulama aşamasına geçti.

Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların fosil yakıt piyasalarında yarattığı risklerin ortasında açıklanan bu hamle, Birleşik Krallık’ın enerji bağımsızlığını güçlendirme yolundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Prototip tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte, güneşin enerji üretim modelini yeryüzüne taşıyan füzyon teknolojisinin ticari olarak nasıl kullanılabileceği dünyaya kanıtlanmış olacak.

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bölgesel kalkınma açısından da dönüm noktası olarak nitelendirilen proje, inşaatın en yoğun döneminde 8 bin kişiye istihdam sağlarken, mühendislik ve tedarik zinciri alanlarında uzun vadeli iş imkanları yaratacak.

Yerel yetkililerce "nesilde bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat" olarak tanımlanan bu dönüşüm, 2040 yılına kadar İngiltere’de tam kapasiteli bir füzyon endüstrisinin kurulmasının önünü açacak.

Kömürden füzyona geçişi temsil eden bu devasa yatırım, sanayi mirasını geleceğin düşük karbonlu enerji teknolojileriyle buluşturarak Britanya’yı küresel enerji yarışında öncü konuma taşımayı amaçlıyor.