Belce ÖRÜ
Mart ayında 9.885 şirket açılırken, 3.140 şirket kapandı. Şubata göre kurulan şirket sayısı yüzde 8.3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.1, kurulan kooperatif sayısı yüzde 1.1 oranında azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12.3, kapanan kooperatif sayısı yüzde 55.3 oranında arttı.
Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18.8 oranında azaldı. 2025’in ilk 3 ayında ise 2024’ün ilk 3 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 5.6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 1 oranında arttı. Aynı dönemde kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 12.3 azaldı. Kurulan şirket sayısında yıllık karşılaştırmada yüzde 4.7 azalış oldu.