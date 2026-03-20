Meta, 17 Mart’ta yaptığı açıklamada Horizon Worlds’ün 15 Haziran’dan itibaren Quest başlıklarında desteklenmeyeceğini ve platformun mobil ile web sürümleri üzerinden devam edeceğini bildirmişti.

Ancak bu karar yalnızca bir gün sürdü. Meta’nın teknoloji direktörü Andrew Bosworth, Instagram’daki bir soru-cevap etkinliğinde kullanıcıların karara 'kalpleri kırılmış' şekilde tepki verdiğini belirterek şirketin VR desteğini sürdürmeye karar verdiğini açıkladı.

Yeni plana göre Horizon Worlds VR’da varlığını koruyacak, ancak destek sınırlı olacak ve ağırlıklı olarak mevcut oyunları kullanan kullanıcılar hedeflenecek.

Platform, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in sürükleyici dijital yaşam vizyonunun merkezinde yer alan sanal sosyal alanlardan biri olarak görülüyordu. Bu vizyon o kadar önemliydi ki Facebook, 2021 yılında adını Meta olarak değiştirmiş ve Reality Labs birimi sanal ve artırılmış gerçeklik yatırımlarına milyarlarca dolar aktarmıştı.

73 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Buna rağmen Horizon Worlds, Meta’nın beklediği ölçekte bir VR başarısına dönüşemedi. Sanal sosyalleşmenin ana akım hale gelmemesi ve Quest başlıklarına olan talebin zayıflaması platformun büyümesini sınırladı. Şirketin Reality Labs birimi yeniden markalaşmadan bu yana yaklaşık 73 milyar dolar harcamasına rağmen yatırımlar henüz geniş kitlelere ulaşan bir başarıya dönüşmedi.

Meta, stratejik odağını daraltırken bu yıl Reality Labs bünyesinde bin 500’den fazla kişiyi işten çıkardı. Şirketin son kararı ise Horizon Worlds’te yön değişikliğine işaret ediyor. Meta artık önceliği mobil sürüme veriyor; çünkü platformun mobil indirmeleri geçen yıla göre yüzde 53 artış gösterdi.

Bosworth, mobil platformlarda 'çok daha büyük bir kitle' bulunduğunu ve telefonlar için geliştirme yapmanın ayrı mobil ve VR sürümlerini sürdürmekten daha fazla ivme sağladığını söyledi. Horizon Worlds mobil uygulaması, iOS ve Google Play’de dünya genelinde 45 milyon indirmeye ulaşırken, yalnızca 2026 yılı içinde 1,5 milyon indirme elde etti.