Kütahya’nın Simav ve Tavşanlı ilçeleri sınırlarındaki Örencik ve Avcılar köyleri mevkiinde bulunan altın-gümüş madeni sahası için kapasite artışı ve ilave tesis yatırımı amacıyla ÇED süreci başlatıldı. Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından planlanan proje için 91 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli öngörülüyor. Maden sahasında üretim faaliyetlerinin 2023 yılında başladığı belirtiliyor.

Proje kapsamında yıllık 1.6 milyon tonluk cevher üretim miktarı korunurken, pasa miktarı 2.4 milyon tondan 6.4 milyon tona çıkarılacak. Böylece toplam yıllık kazı miktarı yaklaşık 4 milyon tondan 8 milyon tona yükseltilecek.

KESİLECEK SAYI BELİRSİZ

Mevcut maden sahasının toplam büyüklüğü ise 668.82 hektardan bin 27 hektara ulaştırılacak. Açık ocak madenciliğinde üretim yöntemi olarak delme-patlatma yöntemi uygulanacak.

Proje alanının çeşitli bölümlerinin orman arazileri üzerinde yer aldığı ve bitkisel toprağın sıyrılarak depolanacağı belirtiliyor. Ocak, stok, pasa depolama ve şantiye alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi öngörülürken, faaliyet kapsamında kaç ağacın kesileceğine dair dosyada herhangi bir sayısal veriye yer verilmedi. Projenin 2 yıl inşaat, 9 yıl işletme ve 3 yıl rehabilitasyon döneminden oluşması planlanıyor.