Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 1849 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,5 puan artarak yüzde 75,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, mayısta geçen aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar   2024 2025
Ocak   76,2 74,6
Şubat   76,4 74,5
Mart   76,2 74,4
Nisan   76,7 74,3
Mayıs   76,3 75,0
Haziran   76,3  
Temmuz   75,9  
Ağustos   75,4  
Eylül   74,9  
Ekim   74,9  
Kasım   75,6  
Aralık   75,8  
 