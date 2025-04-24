Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1736 iş yeri tarafından nisan ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda geçen aya oranla 0,1 puan azalarak yüzde 74,3 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan düşerek yüzde 74,6'ya geriledi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar   2024 2025  
Ocak   76,2 74,6
Şubat   76,4 74,5
Mart   76,2 74,4
Nisan   76,7 74,3
Mayıs   76,3  
Haziran   76,3  
Temmuz   75,9  
Ağustos   75,4  
Eylül   74,9  
Ekim   74,9  
Kasım   75,6  
Aralık   75,8  