Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1844 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 74,1 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış KKO, temmuzda geçen aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 74,2'ye geriledi.

2024 ve 2025 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı (yüzde) şöyle:

Aylar/Yıl   2024 2025
Ocak   76,2 74,6
Şubat   76,4 74,5
Mart   76,2 74,4
Nisan   76,7 74,3
Mayıs   76,3 75,0
Haziran   76,3 74,6
Temmuz   75,9 74,2
Ağustos   75,4  
Eylül   74,9  
Ekim   74,9  
Kasım   75,6  
Aralık   75,8  