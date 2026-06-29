ABD merkezli Holtec International ile Fransız enerji şirketi EDF, sahada dört adet SMR-300 reaktörü kurmayı planlıyor. Her biri yaklaşık 300 megavat elektrik üretecek reaktörlerle toplam kurulu gücün yaklaşık 1,3 gigavata ulaşması hedefleniyor. Bu kapasite, milyonlarca hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte değerlendiriliyor.

ESKİ KÖMÜR SANTRALİ NÜKLEER ENERJİ MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Cottam Kömür Santrali, uzun yıllar Birleşik Krallık'ın elektrik üretiminde önemli rol oynayan kömür santrallerinden biri olarak faaliyet gösterdi. Şimdi ise mevcut şebeke bağlantıları, altyapısı ve sanayi geçmişi sayesinde küçük modüler reaktörler için uygun bir aday olarak görülüyor. Uzmanlara göre eski kömür santrali sahalarının yeniden değerlendirilmesi, yeni nükleer tesislerin inşa süresini ve maliyetini azaltabilir.

SMR teknolojisi, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla fabrikalarda modüler olarak üretilebiliyor ve kurulum süresinin daha kısa olması bekleniyor. Bu nedenle birçok ülke, enerji dönüşümünde bu reaktörleri önemli bir seçenek olarak değerlendiriyor.

İLK REAKTÖRÜN ARDINDAN DAHA BÜYÜK PROJE PLANLANIYOR

Cottam sahasındaki proje, Holtec'in ABD'nin Michigan eyaletindeki Palisades sahasında geliştirdiği SMR-300 tasarımının ardından ikinci büyük uygulama olmayı hedefliyor. Şirket, bu projeyle birlikte kömür santrallerinin nükleer enerji tesislerine dönüştürülmesi modelini uluslararası ölçekte yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Projeyle ilgili planlama ve lisans süreçleri devam ederken, Birleşik Krallık hükümeti de küçük modüler reaktörleri düşük karbonlu enerji üretiminin önemli bir parçası olarak desteklemeyi sürdürüyor. Eğer proje onay alırsa, Cottam sahası dünyanın en büyük kömürden nükleere dönüşüm projelerinden biri olarak kayıtlara geçebilir.